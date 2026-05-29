Padre de Javiera Suárez rompe el silencio y habla sobre polémica de Cristián Arriagada: "Es un muy buen papá"

29 may. 2026 - 12:30 hrs.

El padre de la periodista Javiera Suárez salió en defensa del viudo de su hija, el doctor Cristián Arriagada, sobre quien pesan varios señalamientos luego de hacerse pública su relación con Kika Silva.

Manuel Suárez lamentó en una carta pública que su exesposa Marilú Balbontín expusiera las trabas que le habría puesto el médico para poder ver a su nieto, Pedro Milagros.

Las declaraciones del padre de Javiera Suárez

"Me parece muy irresponsable y doloroso, por decirlo de una manera suave, que se especule con la vida de un niño, de su padre o incluso de mi hija fallecida para conseguir atención mediática", dijo Suárez en el comunicado publicado por Glamorama.

"Cristián es un muy buen papá, muy presente y cariñoso y para quien el cuidado de Pedrito ha sido siempre su mayor preocupación", agregó. "Veo la relación magnífica que tiene con su padre; veo cómo se abrazan y juegan", resaltó.

Instagram @drcristianarriagada

A diferencia de Balbontín, el padre de Javiera Suárez afirma que desde la muerte de su hija siempre ha podido pasar tiempo con el niño: “Después de fallecer la Javi, las visitas mías a Pedrito simplemente las hemos conversado con Cristián, siempre velando por el bienestar de Pedrito".

"Me produce mucha alegría poder compartir con mi nieto todas las semanas y verlo crecer, jugar, estudiar y siempre feliz. Digo esto ya que lo visito y estoy con él cada semana", argumentó.

¿Qué dijeron sobre Cristián Arriagada?

La relación del cirujano plástico con Kika Silva desató críticas en redes contra la modelo por involucrarse con el viudo de quien fuera su amiga.

Además, en un programa de farándula la periodista Daniela Nicolás recordó el breve romance que tuvo con Arriagada, a quien calificó de narcisista.

Luego la madre de Javiera Suárez hizo una publicación en Instagram donde afirmó que el cirujano plástico no solo enterró a Javiera, sino a toda su familia materna. En el post, una amiga de Balbontín aseguró que esta luchó durante años con Arriagada para poder ver a su nieto.

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