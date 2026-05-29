"No voy a dejar de honrarte": Connie Achurra recuerda el día que conoció a su fallecido exesposo

29 may. 2026 - 09:30 hrs.

Connie Achurra se tomó un momento para recordar el cumpleaños de Claudio Carrizo, quien fuera su exesposo y quien falleció el 22 de diciembre de 2024.

En su cuenta de Instagram (@connieachurra), la cocinera recordó cómo se conoció con el padre de sus hijas, Julieta y Luciana, el día en que Carrizo hubiese cumplido 51 años.

El emotivo recuerdo de Connie Achurra

"Por aquí seguiré honrando tu existencia por siempre, porque el día que cruzamos nuestras vidas, mi vida cambió para siempre: en abril del 2005 yo tenía 27 años y era profe de canto en la Academia Audiomúsica, me avisan que alguien me buscaba en recepción, bajé y era Claudio Carrizo de 29 años", comenzó diciendo Achurra.

Instagram de @connieachurra

Todo comenzó porque Carrizo era productor musical de TVN y necesitaba una profesora joven para "Rojo VIP". "Me entrega su tarjeta y quedamos en contacto", señaló.

Unas semanas después, Connie Achurra fue seleccionada: "El 'Negro' era un músico extraordinario y eso nos unió inmediatamente. Un año después nos fuimos a vivir juntos, a finales del 2007 nació la Julieta y a principios del 2009 la Luciana. Sí, un programa de tele fue ese aleteo de mariposa".

"Hoy día el 'Negro' ya no está en este plano, pero nuestras hijas son y existen porque ese día nos encontramos. Las 2 personas que más amo, admiro y que le dan sentido absolutamente a toda mi vida, son y existen porque ese día a Carrizo se le ocurrió ir a Audiomúsica a ver si había una profe de canto que le sirviera como jurado", complementó.

"No voy a dejar de honrarte y celebrarte cada día de mi vida 'Negrito' querido, porque estas hijas nuestras son mitad tú y mitad yo, y existen porque tu exististe antes y eso es algo que agradezco al universo cada día de la vida", cerró.

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