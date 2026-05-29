"Nos cambió la vida": Alison Mandel celebra con tierno mensaje el primer año junto a su hija Mila

29 may. 2026 - 08:30 hrs.

Alison Mandel y Pedro Ruminot celebraron el primer año junto a su hija Mila. La pequeña llegó a ser parte de la familia de los comediantes luego de un largo proceso de adopción.

La pareja mantuvo en reserva el proceso hasta tener en brazos a la niña, quien llegó a dar luz a un clan que ya componían otros tres hijos; los dos mayores fruto de una relación previa del humorista.

Fue tal el hermetismo que, recién tres meses después de recibir a Mila, revelaron la adopción con un tierno post en redes sociales.

Instagram @alisonmandel

El tierno mensaje de Alison Mandel a su hija Mila

Dicho lo anterior, ahora Mandel tomó su celular y compartió bellas imágenes de estos primeros 12 meses con la pequeña.

"Un año de Mila en nuestras vidas. Hace un año recibimos la llamada que esperamos por casi 5 años y que nos cambió la vida. Llegó nuestra ajolote moviendo sus manos y piernas para abrazarnos, desde ese día la casa se nos hizo pequeña porque no cabe todo el amor por ella acá", expresó Alison.

En esa misma línea, indicó que "es nuestra niña imparable, la bebita más inteligente que he conocido, los ojos más expresivos y la más hermosa de todas las hijas. Ni en nuestros mejores sueños pudimos imaginar tal perfección".

"Te amamos Mila Sofía Ruminot Mandel y estamos tan felices y agradecidos de haber elegido el camino que nos llevó a ti, porque ahora tú nos llevas por una vida hermosa", agregó.

Mientras que en los comentarios, Pedro Ruminot afirmó: "Uf, nunca mejor escrito y descrito. Qué lindo día, qué hermosa nuestra Mila".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alison Mandel (@alisonmandel)

Todo sobre Alison Mandel