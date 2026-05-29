Nieta de María Ercira Contreras aprueba cambio de fiscal en el caso: "Es un equipo muy profesional"

29 may. 2026 - 12:25 hrs.

A pedido de la familia de María Ercira Contreras, se designó a un nuevo fiscal que tome el caso. Así, Marcos Pastén, persecutor de la zona Occidente es quien se queda al mando de la búsqueda de la adulta mayor desaparecida en 2024.

La nieta de Contreras, Carla Herrera, estuvo en contacto con Mucho Gusto y señaló ver con optimismo el nuevo liderazgo en la investigación.

De hecho, la joven se reunió con Pastén para hablar del caso. "Es un equipo muy profesional. El fiscal, don Marcos Pastén, además es una persona muy humana; empatizó mucho con nuestra familia y tengo la certeza de que va a hacer todo para encontrar a mi abuela, no me cabe duda", declaró.

Mucho Gusto / Mega

Nuevas diligencias del caso

Una de las aristas de este caso es el de Mónica Kleinert, dueña del Fundo Las Tórtolas que actualmente se encuentra en Estados Unidos. Cabe recordar que hay una querella por obstrucción a la investigación por la supuesta falta de material audiovisual del recinto del día de la desaparición.

Al repecto Herrera fue cauta y aseguró no tener "detalle de las diligencias que van a hacer, pero me queda la convicción de que todo lo que se hará de aquí en adelante va a ser ahora, va a ser rápido".

"La brigada de ubicación de personas, va a participar también en esta investigación de Santiago", cerró.

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