¡Estuvimos en el ensayo! Jorge Alís adelanta cómo será su participación especial en Detrás del Muro

29 may. 2026 - 13:40 hrs.

Mucho Gusto fue al estudio de Detrás del Muro para conocer los entretelones del programa de esta noche, que contará con el comediante Jorge Alís como invitado.

César Campos lo encontró en pleno ensayo con Paola Troncoso, con quien compartirá en el querido sketch de La Nueva Moneda. ¿Qué va a pasar? "Muchas cosas. Imagínate el invitado que tenemos y eso es ya otro nivel, ¿o no?", dijo la actriz detrás de Chofi.

En un adelanto, Alís dijo que interpretará a un delegado internacional en la oficina del presidente.

Mucho Gusto / Mega

"No sabes qué ganas tenía de meterme en la sala presidencial y vengo porque soy el asesor de otro presidente muy importante de Latinoamérica. En Argentina están agotadas las láminas del mundial de fútbol y vengo a buscar láminas acá en Chile. Eso detona un montón de cosas", expuso el trasandino.

Sin embargo, ya personificada como Chofi, Paola Troncoso cerró la puerta a cualquier otro amor: "Yo soy fiel a Tapia, si este caballero aquí... Yo no lo dejo por nada".

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