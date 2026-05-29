¡Hizo una "paloma"! Darynka Marcic sorprendió en Mucho Gusto con jugado truco en una pista de patinaje

29 may. 2026 - 11:00 hrs.

La municipalidad de Las Condes inauguró una pista de patinaje en hielo para darle la bienvenida al invierno y la notera de Mucho Gusto, Darynka Marcic, decidió mostrar sus habilidades sobre los patines.

Desde el estudio, tanto José Antonio Neme como Karen Doggenweiler la animaban a hacer figuras e impulsarse hacia atrás, pero la notera dejó en claro la dificultad: "El nivel de pierna, pantorrilla y de glúteo...".

Por eso es que uno de los experimentados patinadores vino en su ayuda. Se trata de Amaro Guajardo, con quien coincidió el año pasado, precisamente con la apertura de la pista Cerogrado en el parque Araucano.

Mucho Gusto / Mega

El primer truco fue el denominado "limón", abriendo los pies en arco para impulsarse hacia atrás, pero los conductores quisieron aumentar la complejidad. "Quiero que patines con él, así como andan las parejas ahí, que te dejes llevar ahí por la pista".

Entonces, Amaro y Darynka probaron con una "paloma", sosteniendo el peso en un solo pie, mientras el otro se eleva hacia atrás en una elegante pose y musicalizado con "El lago de los cisnes".

Para finalizar, Amaro Guajardo hizo una presentación en solitario con un trompo que se llevó los aplausos del matinal.

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