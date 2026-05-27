"Le deseo lo peor": Neme reacciona con furia contra detenido por tener criadero ilegal de perros en La Florida

27 may. 2026 - 15:35 hrs.

José Antonio Neme no se guardó palabras hacia el hombre que fue detenido por mantener un criadero ilegal de perros en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

Y es que las autoridades encontraron más de 50 canes, entre adultos y cachorros, de distintas razas, que eran mantenidos en jaulas y utilizados para la reproducción. Los animales presentaban signos de desnutrición, enfermedades oculares y diversas lesiones.

El duro descargo de Neme

"Esto es brutal, lo que estamos viendo, es brutal. A esa persona le deseo lo peor y lo digo abiertamente, le deseo lo peor", partió diciendo el comunicador en el Mucho Gusto con clara molestia.

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"Toda mi mala energía que vaya para esa persona, porque 'ay, que hay que mandar amor'. Yo no mando amor a hueo… como ese, se lo digo honestamente", comentó.

En esa línea, Neme señaló que los perritos necesitan de hogares temporales, además de familias adoptantes. Por lo mismo, pondrá a disposición sus redes sociales para ayudar a cambiarles la vida a los canes.

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