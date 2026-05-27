Detienen a hombre con orden vigente durante copamiento de Carabineros en estación Franklin del Metro

27 may. 2026 - 09:54 hrs.

Durante la mañana de este miércoles, funcionarios de Carabineros realizaron un amplio despliegue en estaciones de Metro y paraderos de locomoción colectiva de la Región Metropolitana.

La estación Franklin fue uno de los puntos de copamiento donde uniformados efectuaron controles de identidad y patrullajes a las personas que transitaban por la zona.

Copamiento termina con hombre detenido

En medio de este procedimiento en las instalaciones del tren subterráneo, Carabineros concretó la detención de un individuo que mantenía una orden de arresto vigente.

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"Esta persona fue fiscalizada durante un control de identidad preventivo y mantenía una orden de aprehensión vigente. Vamos a trasladarlo a la Cuarta Comisaría de Santiago", detallaron desde la institución al periodista Fernando Fabres de Mucho Gusto.

Precisamente, la cámara del matinal captó el momento exacto en que el sujeto fue detenido por los uniformados al interior de la estación del Metro de Santiago y trasladado hasta una unidad móvil.

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