Carabineros realiza copamiento en estaciones de Metro y paraderos: Más de 100 policias desplegados

27 may. 2026 - 09:07 hrs.

A las 6:00 de la mañana de este miércoles, cientos de Carabineros se desplegaron en distintos puntos de la Región Metropolitana, en el marco de un procedimiento de copamiento en estaciones de Metro, paraderos y zonas de alto flujo de personas.

Desde la comuna de Independencia salieron 30 radiopatrullas rumbo a sectores de Recoleta, Conchalí, Santiago y otras comunas de la capital.

Copamiento policial en Metro y paraderos

Precisamente, el periodista Julio Ahumada de Mucho Gusto se trasladó hasta la estación Intermodal La Cisterna y explicó que el despliegue incluyó controles de identidad y patrullas reforzadas justamente en estaciones de Línea 2 como Parque O’Higgins y Franklin.

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El general director de Carabineros, Marcelo Araya, detalló que "son estrategias que se llevan adelante, obedecen al análisis policial, en el cual se determina que en determinado horario, en determinados sectores, se requiere fortalecer la presencia de carabineros. En este caso y a partir del día de hoy, determinamos que era necesario copar la línea Gran Avenida y particularmente 2 estaciones de metro, desde Franklin hasta El Pino".

Asimismo, precisó que el trabajo no será puntual ni limitado a una jornada, sino que es una dinámica que se llevará a cabo a lo largo del tiempo.

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