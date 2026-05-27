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"Los chilenos prefieren el sushi, Neme y Mucho Gusto": Las reacciones de Karen y José por resultados de Cadem

  • Por Sebastián Paillafil

Con bromas, pero sobre todo con agradecimiento, reaccionaron José Antonio Neme y Karen Doggenweiler a los recientes resultados de la encuesta 5C de Cadem.

El estudio posicionó a Mucho Gusto como el Mejor Matinal de la televisión nacional, mientras que Neme aparece como el Animador Favorito por parte de los chilenos.

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Los agradecimientos de Karen y Neme

De esta forma, Karen aprovechó para bromear con los resultados de la encuesta en el comienzo del programa: "Yo me siento feliz de poder saludarlo y además de estar con el hombre, según la encuesta, más querido y reconocido y preferido por los chilenos, junto con el sushi", dijo mirando a su compañero.

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Entre risas, la conductora manifestó que "según la encuesta, los chilenos prefieren el sushi, a Neme y al Mucho Gusto".

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Con un poco de seriedad, en tanto, José Antonio aprovechó de agradecer a la audiencia. "Muchas gracias, solamente agradecer a la gente que participa de estos estudios de opinión. Yo tampoco me embriago con los resultados", expresó.

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