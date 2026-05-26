Mucho Gusto y Meganoticias son destacados como Mejor Matinal y Mejor Noticiero en encuesta Cadem

26 may. 2026 - 19:15 hrs.

La encuesta 5C de Cadem publicó su estudio donde el matinal de Mega, Mucho Gusto, fue elegido como el Mejor Matinal de la televisión, mientras que Meganoticias fue seleccionado como Mejor Noticiero.

Y es que en el estudio se ve reflejado que un 29% de la población encuestada encuentra que Mucho Gusto es el matinal que es más acorde a sus gustos, así como el que entrega mejor contenido actualmente en la televisión nacional.

De esta forma, Mucho Gusto se posiciona por quinta vez como el mejor matinal de la televisión nacional en la encuesta Cadem 5C.

Además, Meganoticias Prime destaca como el mejor noticiero central con el 24% de las preferencias por sobre los otros informativos.

Mucho Gusto y Meganoticias destacan

Es así como el matinal liderado por José Antonio Neme y Karen Doggenweiler busca seguir entrando en los hogares de las personas con la mejor calidad de contenido posible, así como la entretención que se espera para las primeras horas de la mañana.

¡No te pierdas, Mucho Gusto a las 08:00 horas por las pantallas de Mega!

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