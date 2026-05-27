Vestidos como carabineros: Delincuentes realizan violento turbazo a casa en La Granja

27 may. 2026 - 11:05 hrs.

Durante la mañana de este miércoles, un violento robo afectó a una vivienda en la comuna de La Granja, luego que un grupo de cinco delincuentes ingresara al inmueble aprovechando que la hija de los dueños de casa se encontraba sola.

El hecho ocurrió pasadas las 07:00 horas en calle Isla del Águila, cuando los sujetos descendieron de un vehículo con supuesta ropa institucional del OS9 de Carabineros.

Realizaron turbazo haciéndose pasar por carabineros

Portando armas de fuego, los asaltantes intimidaron y acosaron a una joven de 18 años que se encontraba sola en la vivienda, para luego huir con mercadería, dinero y elementos de valor.

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Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que los antisociales abandonaron la casa y huyeron en un vehículo blanco con dirección desconocida.

Actualmente, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizan las primeras diligencias investigativas del caso.

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