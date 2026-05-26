"Es extraño": Hija de concejala de Villa Alegre cuestiona investigación tras hallazgo de patente

26 may. 2026 - 13:35 hrs.

Javiera Gallegos, hija de la concejala desaparecida María Ignacia González, manifestó su preocupación luego de que se confirmara que la placa patente encontrada hace unos días en el río Loncomilla es del vehículo de la edil.

En diálogo con Mucho Gusto, indicó que el hallazgo "no genera una esperanza de poder llegar a algo resolutivo respecto a qué fue lo que le pasó a mi mamá o quiénes están detrás de esto, porque un pedazo de lata no nos va a dar mayor información".

Las dudas de la hija de concejala de Villa Alegre

En esa línea, Gallegos afirmó que "lo que a nosotras sí nos importaría sería poder encontrar su cuerpo para periciarlo y comprobar que realmente hubo participación de terceros, y también que se pudiera como determinar las personas que mienten, para así saber cuál fue el motivo y quiénes están detrás de esto".

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Además, la hija de la edil mostró sus reparos a la información, dado que el hallazgo de la patente, según les explicó el fiscal a cargo, se dio por "informes de los drones y los sonar del año pasado, así ellos pudieron llegar a un lugar específico del río que les era interesante".

"Es extraño que, de acuerdo a un informe de hace 9 meses, encuentren la patente hoy, siendo que ellos nos dicen que la hipótesis es que la patente se tiene que haber desprendido hace pocas semanas o meses, ¿Cómo es que llegan a ese lugar con un informe de nueve meses atrás?", planteó.

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