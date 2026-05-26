A más de dos años: Caso de María Ercira Contreras da importante giro tras decisión de Fiscalía Nacional

26 may. 2026 - 11:05 hrs.

A más de dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, la investigación dio un importante giro, luego que la Fiscalía Nacional resolviera designar un nuevo fiscal regional para encabezar las diligencias del caso.

La decisión implica que la causa dejará de estar radicada en Valparaíso y pasará a ser dirigida desde Santiago, luego que el organismo decidiera que Marcos Pastén Campos, fiscal regional Metropolitano Oriente, asuma la investigación.

Cambio de fiscal en investigación de María Ercira

La resolución responde a presentaciones realizadas por familiares de la víctima, quienes solicitaron que la causa fuera traspasada a otra fiscalía regional.

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El nuevo fiscal a cargo conformó un equipo especializado en delitos de alta complejidad, además anunció la creación de una fuerza de tarea a cargo de dos brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Con ello, se busca dar un nuevo impulso a las diligencias destinadas a esclarecer el paradero de María Ercira.

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