"La Jauría del Celular": Mucho Gusto capta a banda robando a plena luz del día en barrio Franklin

27 may. 2026 - 12:20 hrs.

El corazón del barrio Franklin continúa sumergido entre comercio ambulante, consumo de drogas y delincuencia. Si bien cada semana se realizan allanamientos y fiscalizaciones que dejan varios detenidos, pareciera que la puerta giratoria se deja sentir constantemente en esta zona de la capital.

El equipo de Mucho Gusto visitó sus calles y captó imágenes exclusivas donde identificó a la denominada "Jauría del Celular", un grupo de delincuentes dedicado a sustraer teléfonos celulares a vehículos en la calle.

Así opera "La Jauría del Celular"

En las imágenes se ve a los sujetos operando a plena luz del día en calle San Francisco, donde atacan a automovilistas y pasajeros del transporte público.

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Uno de los videos muestra a un antisocial de polerón gris caminando sigilosamente hasta un auto negro y abre la puerta; sin embargo, no logró su objetivo de robar el celular. Detrás de él hay un segundo socio delictual de chaleco a rayas que se arrepiente y regresa a la vereda.

En otro de los registros se ve a otro miembro de la banda, un sujeto de jockey que intenta abrir un auto, pero este está con seguro, y solo instantes más tarde aparecen dos delincuentes que intentan forzar la puerta de una micro sin éxito.

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