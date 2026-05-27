Hallazgo de patente reactiva intensa búsqueda de concejala María Ignacia González en río Loncomilla

27 may. 2026 - 13:10 hrs.

Tras conocerse el hallazgo de la placa patente del auto de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros reactivaron los trabajos de búsqueda en el río Loncomilla.

Según consignó el fiscal a cargo, Julio Contardo, el elemento metálico corresponde al automóvil que utilizó la edil el 15 de junio de 2025, cuando desapareció previo a un sistema frontal que afectó a la región del Maule.

Reactivan operativo en río Loncomilla por concejala desaparecida

El subprefecto Domingo Muñoz indicó a Mucho Gusto que "el hecho de encontrar la placa patente en el cauce del río permite tener mayor certeza de dónde tenemos que seguir indagando, sobre todo con el trabajo que viene desarrollando el Departamento de Operaciones Subacuáticas y el GOPE de Maule".

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Respecto a cómo se dio con el hallazgo de la placa, explicó que "el día 11 de mayo, a través de un proceso analítico, se logra establecer un área de búsqueda donde los buzos ingresan y logran ubicarla al interior del agua".

Muñoz detalló que el elemento se encuentra en análisis en el Laboratorio de Criminalística central.

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