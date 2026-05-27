Rescatan a más de 50 perritos tras desbaratar criadero clandestino en La Florida

27 may. 2026 - 13:50 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con funcionarios municipales y la Seremi de Salud, desbarató un criadero clandestino de perros en la comuna de La Florida.

El lugar fue desmantelado gracias al aviso de vecinos, quienes denunciaron las condiciones insalubres y el maltrato animal que ocurría en el sitio.

Descubren criadero ilegal en La Florida

Es así que el operativo permitió rescatar a más de 50 perros, entre adultos y cachorros, de distintas razas, que eran mantenidos en jaulas y utilizados para la reproducción. Los canes presentaban signos de desnutrición, enfermedades oculares y diversas lesiones.

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Los animales fueron trasladados a fundaciones y hogares temporales, donde están recibiendo atención veterinaria y los cuidados necesarios para su recuperación.

Un hombre de 56 años, identificado como Hugo Pozo, fue detenido por la grave infracción a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, y en la presente jornada será formalizado por delito de maltrato animal.

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