Hija de concejala desaparecida denuncia paralización de búsqueda tras hallazgo de patente

29 may. 2026 - 13:15 hrs.

Javiera Gallegos, hija de la concejala María Ignacia González, denunció la detención de labores de búsqueda la jornada de este viernes en las cercanías del río Loncomilla, región del Maule.

Cabe recordar que se hizo un importante hallazgo en la zona, al encontrar la placa patente del vehículo de la desaparecida autoridad, a quien se le perdió el rastro el 15 de junio de 2025.

Esta evidencia del caso reactivó los operativos, sin embargo, este 29 de junio las cámaras de Mucho Gusto no detectaron actividad policial en el perímetro.

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"No hay nadie trabajando"

"Hace muchos meses que yo no venía acá. Era un lugar habitual para nosotras antes de la desaparición de mi mamá, y se supone que iban a seguir los trabajos, Yo hubiese esperado que siguieran con mucha más fuerza luego del hallazgo de hace unas dos semanas, pero vemos que ahora no hay nadie trabajando", declaró Gallegos.

De hecho, ella fue parte de una manifestación en las afueras de la Fiscalía regional de Talca para hacer presión sobre el caso tras un año de búsqueda.

La mayor preocupación de la familia de la concejala es que una empresa de extracción de áridos ubicada en el lecho del río sigue con sus operaciones y podría alterar el descubrimiento de más pistas en el caso.

"Se encuentra 500 metros río arriba. Por lo tanto, si la patente se encontró cerca de la balsa, la hipótesis de la fiscalía es que el auto se encuentra más hacia arriba, es decir, más al sur, justamente por donde está la empresa de extracción de áridos —que ha sido un punto de interés— porque en ese mismo perímetro es donde se perdió la señal de los teléfonos de mi mamá, de ambos teléfonos".

"Si es un punto de interés donde posiblemente podría estar un auto, no se podría descartar que incluso la patente se desprendió porque una de las máquinas chocó el auto. Esa es la preocupación que yo tengo", concluyó.

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