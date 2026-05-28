"Nos han mentido bastantes veces": Hija de concejala desaparecida de Villa Alegre cuestiona a Fiscalía y PDI

28 may. 2026 - 14:05 hrs.

Javiera Gallegos, hija de María Ignacia González, concejala desaparecida de Villa Alegre, tuvo duras denuncias en contra de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), a quienes acusó de mentir en la investigación sobre la búsqueda de su madre.

En medio de una manifestación contra el ente persecutor, la joven mostró sus dudas sobre el hallazgo de la patente del auto de la edil, afirmando que "durante todos estos meses nos han dicho que el vehículo no se vería en los equipos sonar porque estaría bajo tierra (en el río Loncomilla). Entonces, ¿cómo es que si el auto, la estructura estaba bajo tierra, la patente sale a flote y la encuentran hoy día 9 meses después?".

Las críticas de hija de concejala desaparecida

"No entiendo cómo nadie ha sido capaz de hacer algo al respecto después de todos estos meses de mentiras. Después de que haya personas, no solo una, sino que cuatro personas que tienen declaraciones confusas, que solamente han desviado la investigación", agregó.

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Gallegos dijo desconfiar "de las nuevas pericias que hagan las policías, porque ya nos han mentido bastantes veces antes".

Revela presuntas mentiras de funcionarios de la PDI

Luego de ser consultada por las presuntas mentiras por parte de la policía civil, Javiera Gallegos mencionó que dos funcionarios, a los que identificó como Ítalo Bialletti y José Valenzuela, "en presencia del primer fiscal, Patricio Caroca, nos dijeron que mi mamá se veía en la cámara del negocio que está al frente de la casa de los Cancino; se veía que ella se subía al auto, que se subía tranquila, que se sentaba y que partía manejando tranquila".

"Dos meses después, cuando recién nosotros tenemos acceso a las cámaras, nos damos cuenta de que realmente esa cámara nunca enfocaba al auto y que no se puede ver quién se sube o no", sentenció.

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