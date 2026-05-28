"¿Estamos de acuerdo que no hay?": Diputados Carter y Leiva protagonizan tenso cruce por plan de seguridad

28 may. 2026 - 12:50 hrs.

Un complejo momento se vivió este jueves en Mucho Gusto, a raíz del tenso cruce que hubo entre los diputados Álvaro Carter (Republicano) y Raúl Leiva (PS) producto de la eventual inexistencia de un plan de seguridad de la administración del Presidente José Antonio Kast.

El enfrentamiento se originó cuando el parlamentario de oposición mencionó que la propia exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconoció no tener un plan estructurado en la materia, lo que luego fue reafirmado por el mandatario.

Diputados se enfrentan por plan de seguridad

"Esta promesa del plan implacable no existía, era solo un eslogan de campaña (...) Así como se prometió que se iba a echar a todos (los migrantes irregulares), y después se dijo que era una metáfora", señaló Leiva ante su colega en el Congreso.

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Tras escuchar las críticas de su par, Carter tomó la palabra y aseguró que "tenemos dos cosas claras. Primero, de que el Presidente ha dicho que el primero de junio se entrega el plan, y el dos comienza…".

Fue en ese mismo momento en que Leiva lo interrumpió: "¿Estamos de acuerdo en que no hay plan?", dijo, mientras Carter respondía que él solo era diputado y no tenía injerencia en las acciones del Gobierno.

"Pero siempre hablas de 'mi gobierno'. ¿Te consta que hay plan? ¿Había un plan antes del 2 de junio? Si la subsecretaria (de Prevención del Delito, Ana Quintana) decía: 'Los diputados querían un plan anillado'. Y sí, eso dice la ley", agregó.

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