Fiscal nacional y respaldo de Arrau a plan de seguridad de Boric: "Hay que continuar los proyectos positivos"

28 may. 2026 - 11:50 hrs.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó su opinión sobre la decisión del ministro de Seguridad, Martín Arrau, de mantener la actual Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración de Gabriel Boric.

Recordemos que el secretario de Estado afirmó que los ejes de la antigua administración eran "suficientes", algo que le valió críticas sobre una eventual inexistencia de un plan de seguridad claro por parte de La Moneda en la actual gestión del Presidente José Antonio Kast.

Fiscal nacional comenta continuidad del plan de seguridad de Boric

Tras participar de la cumbre a nivel regional contra el crimen organizado, Valencia desestimó entrar en temas de política, como le mencionó al periodista Karim Butte de Mucho Gusto, asegurando que "no nos corresponde entrar si es correcto o no que haya un plan propio de este gobierno, o el gobierno pueda hacer propio el plan aprobado durante la administración anterior".

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No obstante, expresó que "lo que sí es importante para la ciudadanía es que los temas de seguridad son temas transversales, son temas de Estado, en los que lo que ha estado realizando una administración tiene que ser recogido por la siguiente administración".

En ese sentido, Valencia comentó que es imperativo "darle continuidad a los proyectos que son positivos, mejorar aquello que es mejorable".

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