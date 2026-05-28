¿Cuándo podría volver a llover? El pronóstico del tiempo para los próximos días en la Región Metropolitana

28 may. 2026 - 09:55 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mucho Gusto, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para los últimos días de mayo en la Región Metropolitana, donde abordó si es factible o no el regreso de las lluvias.

El experto partió afirmando que la capital tendrá un sube y baja en las temperaturas, lo más parecido a una "montaña rusa".

¿Cuándo podrían volver las lluvias a la capital?

Precisamente, el comunicador dijo que, si bien este jueves el amanecer fue nuboso, después de las cuatro de la tarde será el sol el que mande, para terminar la jornada con una máxima de 18 °C.

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“Como el cielo se despeja esta noche, baja la mínima, solo 4 °C para la madrugada del día viernes. Y de contrapartida, 23 °C de máxima”, comentó.

Mientras que el sábado será el día con la temperatura más generosa, con extremas de 5 °C y 24 °C.

Alejandro Sepúlveda fue categórico al referirse a la probabilidad de lluvias señalando que “para Santiago no se ve una probabilidad con certeza”, sin embargo, manifestó que el panorama podría cambiar en la segunda mitad de junio.

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