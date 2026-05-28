Los difíciles días de Simone Mardones tras pérdida de su embarazo: "Me adentré en un mundo súper oscuro"

28 may. 2026 - 15:40 hrs.

La ex chica reality Simone Mardones ha tenido dos meses complejos que la han llevado a estar tres veces hospitalizada.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la exnotera de "CQC" reveló que esperaba a su tercer hijo. Sin embargo, en una ecografía de rutina, el profesional le comunicó algo inesperado.

La dolorosa pérdida de Simone Mardones

"Nos dieron la triste noticia de que estábamos ante un aborto retenido, que la guagüita se había muerto. Fue súper sorpresiva la noticia y me adentré en un mundo súper oscuro, de mucha pena, de mucho cuestionamiento, de mucha soledad, de decir '¿por qué pasó?'. Yo había contado del embarazo, porque soy de la idea de que mientras más energía y amor uno reciba, mejor. Ahora, obviamente, había que traspasar la noticia triste. Que la guagüita ya no venía. (...) Me sentí más acompañada que nunca", señaló.

Instagram de @simomardones

No obstante, quedaba una parte difícil del proceso médico y Simone Mardones intentó por vías de la medicina alternativa primero: "Busqué distintas formas para abortar naturalmente. Las intenté todas, hasta hablé con gente de la India, de Bali, con distintos maestros espirituales. Me hice distintas limpiezas energéticas, sanaciones, tomé tecito, hice ejercicio. ¿Qué no hice?".

"Me hablaban del legrado y yo me negaba rotundamente a hacérmelo. No quería porque es súper violento y súper agresivo", relató. Finalmente, optó por una pastilla que no resultó completamente efectiva. La siguiente alternativa fue un AMEU (Aspiración Manual Endouterina).

"Cuando llegué a la clínica me pidieron una ecografía para ver cómo estaba mi útero y salió que había emperorado y la AMEU ya no era una opción". Por este motivo, los médicos decidieron realizar una endoscopía con aspirado.

"Lo más peligroso es que se puede perforar el útero. Si uno quiere volver a embarazarse, la fertilidad podría complicarse. Llegó el momento de entrar en pabellón. Fue un momento crítico para mí. Le tenía fobia, terror. Era mi primera vez con anestesia, pero me dejé llevar y el procedimiento salió bien. Eso fue hace dos semanas", contó la comunicadora.

La nueva hospitalización de Simone Mardones

Tras ser dada de alta, regresó nuevamente a la clínica, esta vez producto de una periamigdalitis flemosa.

"Se te inflaman las amígdalas con pus. Cuando uno empieza a tomar medicina, los dolores se calman, pero en mi caso iban empeorando: fiebre muy alta y muchísimo dolor. Le dije a mi marido 'llévame a la clínica urgente, me estoy muriendo de dolor, no puedo más'. No podía hablar", explicó.

En este sentido, Mardones cree que este nuevo problema médico fue una consecuencia de la pérdida de su embarazo. "Yo lo adjudico a eso. Tiene que ver con las cosas que no dije, las cosas que me guardo, y me he guardado muchas emociones. (...) Hoy estoy transitando un día a la vez con mucha gratitud, con mucha esperanza, con mucha confianza y aceptando que cada cosa que me ha pasado ha sido como un maestro que me está mostrando el camino a seguir", concluyó.

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