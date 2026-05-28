El Expulsado - Capítulo 14: Sorpresa total por Camila Nash al ser eliminada por convivencia de El Internado

28 may. 2026 - 11:35 hrs.

La recta final de El Internado estuvo marcada por una de sus eliminaciones más polémicas. En una intensa Asamblea del Fuego, Camila Nash recibió seis votos y se convirtió en la nueva eliminada del reality, quedando fuera a solo días de la gran final.

En El Expulsado por Mega 2, la participante reaccionó fiel a su estilo y aseguró sentirse “digna” de su paso por el programa. “Vine a entretener, jugué el juego", señaló Camila, agregando que la competencia “se va a poner fome” sin ella.

Uno de los momentos más comentados del capítulo fue la emotiva despedida de Tom Brusse, quien no ocultó su tristeza por la salida de Nash. El participante incluso aprovechó el momento para pedirle oficialmente pololeo frente a todos sus compañeros, protagonizando una escena que dividió opiniones dentro del encierro.

Camila Nash y Furia pelearon hasta el final

Durante el programa especial de El Expulsado, Camila también repasó sus conflictos dentro del reality y lanzó críticas a algunos participantes, especialmente por la forma en que se concretó su salida.

Además, se refirió a la relación de Tom con Akemi Nakamura durante su ausencia, asegurando que nunca vio una conexión real entre ellos. Además, Furia y Camila no cedieron ningún poco hasta el último momento, y ambas terminaron peleadas hasta el final.

Con su eliminación, el reality entra oficialmente en etapa de semifinales, dejando atrás a una de las figuras más polémicas y comentadas de la temporada. Mientras algunos celebraron su salida, otros reconocieron que Camila fue una de las participantes que más contenido y tensión aportó al encierro.

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