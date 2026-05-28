Tras doble sold out: María José Quintanilla anuncia tercera fecha en el Movistar Arena

28 may. 2026 - 17:10 hrs.

Con total emoción, María José Quintanilla anunció una tercera fecha en el Movistar Arena luego del éxito total en ventas de sus primeros conciertos.

Y es que la cantante nacional demostró una vez más el gran arrastre que tiene en nuestro país con el sold out de sus shows del 4 y 13 de octubre.

Lo anterior va de la mano con el gran momento artístico que atraviesa con el lanzamiento de su nuevo álbum "La Quintanilla", el cual se encuentra en las plataformas digitales y también en formato vinilo.

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El tercer Movistar Arena de María José Quintanilla

En un video subido a su cuenta de Instagram, la animadora de Dale Play explicó que "en esta tercera fecha, la necesidad básica es ojalá no dejar a ningún pariente (sus fanáticos) afuera de esta celebración".

María José comentó que recibió cientos de mensajes de sus seguidores, quienes le pidieron un nuevo show tras no lograr conseguir entradas en los dos primeros.

"Me empezaron a llegar muchos mensajes por Instagram, correos y mensajes de personas de regiones que me contaban que querían regalarle una entrada a la mamá o a la abuela y que no habían alcanzado para los dos primeros. Esta también es una forma de agradecerles. Considero que se lo merecen", indicó.

En la misma línea, Quintanilla manifestó que "personas que viven muy lejos han estado pendientes de todo lo que está pasando. El otro día fui a tocar al Valle de Codpa y muchos parientes estaban orgullosos y felices con lo que está ocurriendo con el Movistar".

"Me emociona mucho sentir ese cariño y ver cómo personas de distintas regiones se están organizando para venir, acompañarse y vivir esta experiencia juntos", finalizó.

La venta de entradas para el tercer show de María José Quintanilla en el Movistar Arena comienza el próximo viernes 5 de junio, a través del sistema Puntoticket.

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