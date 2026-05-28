La emoción del deporte en Mega: Colo Colo busca liderato de la Liga Femenina y un clásico de la hípica chilena

28 may. 2026 - 16:10 hrs.

Este fin de semana, MegaDeportes se toma las pantallas con una nueva doble jornada de la Liga Femenina, en el marco de la fecha 11 del campeonato, y toda la tradición de la versión número 124° del Clásico Club Hípico de Santiago Falabella a través de las señales de Mega y Mega 2.

Fútbol femenino por Mega y Mega 2

La acción comenzará este sábado 30 de mayo, desde las 15:00 horas por Mega 2, con el duelo entre Unión Española y Deportes Recoleta desde el Estadio Santa Laura Universidad SEK. Con los comentarios de Daniel Ahumada y el relato de Marcelo González, las hispanas buscarán seguir consolidándose entre los seis mejores equipos del campeonato, mientras que Recoleta intentará dejar atrás los últimos puestos de la tabla y sumar unidades importantes.



El fútbol femenino continuará el domingo 31 de mayo, desde las 14:30 horas por Mega, con el compromiso entre Colo Colo y Huachipato desde el Estadio Municipal de La Pintana. Las albas buscarán recuperarse tras el empate que las dejó en el segundo lugar de la clasificación, permitiendo que Universidad de Chile quedara como líder exclusiva del torneo. Huachipato, en tanto, intentará mantenerse dentro de los siete primeros puestos del campeonato. La transmisión contará con los comentarios de Camila Romero y el relato de Gustavo Huerta.

Clásico Club Hípico de Santiago-Falabella

La programación deportiva continuará el domingo 31 de mayo, desde las 17:00 horas por Mega, señal que transmitirá el 124° aniversario del Club Hípico de Santiago-Falabella, tradicional prueba de Grupo 1 que reunirá a 14 ejemplares en los 2.000 metros de la pista capitalina, junto a los comentarios de Diego Sánchez.

En la edición 2025 del Clásico Falabella, el caballo Gran Oriente sorprendió al quedarse con la victoria. Montado por el jinete Joaquín Herrera y preparado por José Álvarez, el ejemplar del stud Don Simón se impuso en la tradicional carrera disputada en el Club Hípico de Santiago.

El fútbol femenino y toda la tradición de la hípica se viven este fin de semana por Mega y Mega 2.

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