Una conocida de la casa: Lorena Capetillo se suma a la nueva teleserie de Mega y revela datos de su personaje

28 may. 2026 - 10:20 hrs.

Muchas sorpresas trae la nueva teleserie de Mega y una de ellas se relaciona con la incorporación de la destacada actriz Lorena Capetillo.



Y es que en un reciente video se liberó su presentación, confirmando así que una vez más será parte de las ficciones de Mega.

Cabe destacar que Lorena ha sido parte de otras producciones de Mega como Perdona Nuestros Pecados, Juegos de Poder, Generación 98 y El Señor de la Querencia.

Lorena Capetillo se suma a nueva ficción de Mega

La actriz nacional de 46 años aterriza en Mega para entregar todo su talento en las pantallas de nuestro canal.

En el video, se puede ver que la propia actriz revela el nombre de su personaje en la nueva ficción de Mega: Camila Nuñez, también conocida como "Caco".

Destacada actriz se une a Mega

Celine Reymond es otra de las destacadas actrices que forma parte de la nueva producción de Mega, interpretando a Vivi



Mónica Godoy también es parte del destacado elenco personificando a Paloma en su primera teleserie en nuestro canal.

Dale Play / MEGA

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