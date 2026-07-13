"Sigo llorando": Pame Leiva recibe romántica sorpresa de cumpleaños a bordo de una trajinera en México

13 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Una de las tradicionales trajineras del Lago de Xochimilco fue el romántico escenario en el que Pamela Leiva recibió una sorpresa de cumpleaños por parte de su pololo, Leonel Vargas.

La humorista se encuentra desde hace unos días en México, donde disfrutó de las playas de Cancún para luego trasladarse a la capital.

Romántica sorpresa de cumpleaños para Pamela Leiva

Pame Leiva publicó en Instagram un registro de su paseo a bordo de la colorida embarcación en la que su pareja la sorprendió con una serenata.

En los videos se ve a la comediante cantar emocionada mientras una agrupación musical le dedicaba una serie de canciones.

Instagram @pameleiva

"Entre colores, micheladas y trajineras, el sonido de los mariachis hace que el lenguaje del amor sea con canciones. ¡Gracias, mi guachito rico, por este detalle tan hermoso y por hacer de este paseo un día inolvidable!", escribió en su post.

"A esta morenita le regalaron su serenata. Y una de película en Xochimilco. Sigo llorando de la emoción", expresó.

El pasado mes de abril Pamela anunció públicamente su romance con el odontólogo, a quien conoció años atrás en su consultorio y con quien sostuvo una amistad que se convirtió en amor.

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