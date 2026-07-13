La empoderada refexión de Angélica Sepúlveda al cumplir 45 años: "Nunca le pedí permiso a nadie"

13 jul. 2026 - 12:50 hrs.

Angélica Sepúlveda celebró su cumpleaños 45, una edad que la hace sentir empoderada. Así lo manifestó en un post de Instagram en el que prometió sorpresas, reflexionó sobre su experiencia de vida y analizó la numerología de su fecha natal.

"Mi historia, mis números, yo: 11/07/1981. Nacer un día maestro es maravilloso, pero sumarle el número del éxito y que junto a mi año de nacimiento den 1, es otro nivel", escribió.

Reflexión de Angélica Sepúlveda en su cumpleaños 45

Angélica Sepúlveda compartió su mensaje junto a una serie de imágenes de su celebración, musicalizadas con el tema "Se vienen cosas grandes" de LatiMelody.

"Bienvenidos mis 45 y les digo desde ya que no se sorprendan de todo lo nuevo que viene o muestre, porque llegado este año las mujeres nos atrevemos, sin dar explicaciones, a todo lo que queremos", adelantó.

"Gratitud desde mi corazoncito a todos quienes me han acompañado en mi guerreada experiencia de vida, que Dios nos bendiga, proteja y alumbre nuestro camino que allá vamos paso a paso sin retorno", concluyó.

Posteriormente, Sepúlveda confesó en una de sus historias los deseos que tenía de que llegara esta fecha. "Nunca le pedí permiso a nadie para hacer lo que quería. Imaginen ahora qué cumplí 45", dijo.

Instagram @angelica_shanti

"Esperé con ansias esta edad, es la época del recorte, donde se hace todo y con exageración. No me he casado aún, así que a disfrutar la soltería también", finalizó, entre risas.

Solo un par de días atrás Angélica había felicitado a su novio turco, Gürsel Saglam, quien también celebra su cumpleaños este mes.

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