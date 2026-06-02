"Das pena": La demoledora respuesta de Angélica Sepúlveda a Eliana Albasetti por reflote de viejo conflicto

02 jun. 2026 - 11:30 hrs.

Una pelea de "retro farándula" se dio la tarde de este lunes entre Eliana Albasetti y Angélica Sepúlveda a más de 15 años desde la emisión del reality 1810.

Todo comenzó con una entrevista de la trasandina a Revista Sarah, en la que expuso un viejo impasse con la "fierecilla de Yungay" tras algunos roces al interior del encierro. "Nunca entendí muy bien por qué tenía tanta rabia conmigo", dijo.

Pero fue tras el programa de telerrealidad que Albasetti decidió cortar cualquier tipo de relación con Sepúlveda: "Después del reality pasó algo que para mí cruzó un límite. Mi hija Emilia estuvo muy grave cuando tenía apenas un año y ella hizo comentarios burlándose de la situación. Ahí decidí que no quería volver a relacionarme con ella".

Instagram de @elialbasetti

La dura respuesta de Angélica Sepúlveda

En sus historias de Instagram, Angélica Sepúlveda no se guardó nada y disparó contra la trasandina.

"Díganle a esa mujer que la mitomanía tiene solución, así termina con las mentiras que inventa. Eliana, te daré pantalla porque das pena", comenzó en una publicación.

Pero eso no fue todo, ya que se refirió al quiebre de la amistad entre Albasetti y Camila Andrade, todo porque esta última habría tenido un affaire secreto con el actual marido de la argentina, Federico Koch

"Deja de hacerte la víctima porque te pusieron los cuernos con varias, u ¿olvidaste que tú también fuiste 'patas negras' cuando te metiste con c...? Las patitas", lanzó la exchica reality.

Instagram de @angelica_shanti

No contenta con lo anterior, la yungayina recordó una vieja noticia de agosto de 2009 que vincularía a Albasetti con Gabriel "Coca" Mendoza: "Como pecas, pagas... Retro farándula. ¿Querías pantalla? Pues ahí la tienes... Y hoy se las da de bishhhtima (sic)".

"En mis memorias de TV le tengo un capítulo dedicado. Respondo porque esa mujer me mete en mentiras que solo están en su mente. Si quiere hablar de 1810, que cuente todo lo que me hizo. (Ah, mejor que no porque la víctima sería yo y eso no vende)", cerró.

Instagram de @angelica_shanti

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