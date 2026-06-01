Eliana Albasetti reveló por qué terminó su amistad con Camila Andrade: Habría tenido affaire con Fede Koch

01 jun. 2026 - 19:30 hrs.

Eliana Albasetti reveló cómo se forjó y se quebró su amistad con Camila Andrade y afirmó que "no es alguien que quisiera cerca de mi vida personal".

En entrevista con Revista Sarah, la trasandina indicó que por mucho tiempo desconoció la relación que la exMiss Chile tuvo con su marido, Federico Koch, mientras eran parte del extinto programa juvenil Calle 7.

"Todo partió por una situación muy puntual relacionada con Federico. En ese tiempo ella entró a Calle 7 y yo sentía que buscaba mucha pantalla y mucha exposición. Justo coincidió con un momento en que Fede y yo estábamos peleados, y ahí pasó algo entre ellos", señaló Albasetti.

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"Cuando Federico entró a Pelotón, yo decidí hablar con ella porque no me gusta vivir en conflicto. Le dije que no tenía sentido seguir con la mala onda y que, al final, los programas también buscan alimentar ese tipo de rivalidades entre mujeres. Nos hicimos super amigas. Ella iba a mi casa, compartimos un montón y teníamos muy buena onda", agregó.

El momento del quiebre entre Eliana Albasetti y Camila Andrade

Sin embargo, la amistad se desarrolló sin que Camila Andrade transparentara lo que sucedió con Koch. Una vez se enteró de todo, la argentina prefirió cortar por lo sano.

"Federico me confesó que efectivamente sí había pasado algo entre ellos y que habían quedado en mantenerlo en secreto. Ahí se me cayó todo. Más allá de que él siempre me dijo que el error había sido suyo y que quien me debía respeto era él, me dolió sentir que mientras yo le abría las puertas de mi casa y construíamos una amistad, ella sabía perfectamente lo que había pasado", declaró.

Debido a lo anterior, zanjó dar por terminada la amistad porque "una cosa es tener buena onda y otra muy distinta es involucrarte tan profundamente en la vida de alguien sabiendo ese contexto. Me chocó verla acompañándome en momentos tan importantes mientras conocía una verdad que yo no sabía. Sentí que me dejaron en una posición super incómoda y muy ingenua. Fue una situación que me dolió bastante".

Sin embargo, debido a situaciones laborales se han encontrado con frecuencia. "Hoy no tengo ningún conflicto con ella. Nos hemos cruzado varias veces, incluso trabajando, porque ambas estamos en la misma agencia. Siempre hay cordialidad, la saludo, pero no es alguien que quisiera cerca de mi vida personal", cerró.

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