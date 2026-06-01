¿Cerrado al amor? Karol Lucero afirma que está en un período de "hibernación emocional"

01 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Diez meses después del bullado quiebre de su matrimonio con Fran Virgilio, Karol Lucero se sinceró con sus seguidores sobre los sentimientos que experimenta en esta etapa de su vida.

El comunicador respondió algunas preguntas de sus fans, entre ellas la de uno que quiso saber si se plantea tener una nueva pareja.

La hibernación emocional de Karol Lucero

Karol Lucero compartió en sus historias de Instagram el mensaje que recibió de un internauta, junto a una profunda reflexión. "¿Piensas en el amor nuevamente?", preguntó el seguidor.

"No por ahora. Hay etapas en la vida en las que uno comprende que el mayor compromiso debe ser con uno mismo", respondió inicialmente el ex chico reality.

instagram @karol_lucerov

"Estoy atravesando un período de hibernación emocional que pretendo sea largo y consciente. Hoy mis esfuerzos están orientados hacia objetivos personales, hacia construir, aprender y crecer", resaltó.

Sin embargo, no cerró del todo las puertas a un nuevo romance. "Si algún día el amor vuelve a cruzarse en mi camino, será bien recibido, pero no es algo que busque ni que necesite para sentirme pleno", afirmó. "Algunas estaciones son para compartir; otras, para fortalecerse en silencio. Esta última es la que estoy viviendo", concluyó.

Recordemos que Lucero y Fran Virgilio se casaron en noviembre de 2024, tras siete años de relación. En agosto del año pasado salió a la luz la infidelidad que cometió el locutor al involucrarse con Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock.

Tras su separación, ha manifestado estar en una etapa de crecimiento personal y reencuentro consigo mismo.

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