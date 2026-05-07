"Un ego gigante": Arenita desclasificó cómo fue la última vez que vio cara a cara a Karol Lucero

07 may. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 127 de El Internado, Arenita desclasificó cómo fue la última vez que vio a Karol Lucero y sorprendió con su historia.

La confesión de Natalia Rodríguez se dio cuando todos estaban viendo los castings que hicieron para ingresar al reality.

Cuando fue el turno de la exchica Yingo, las imágenes mostraron cómo se presentó y también, cuando habló de su expareja.

El Internado

La revelación de Arenita

En el video, la periodista que entrevistó a Arenita le preguntó si había vuelto a tener alguna comunicación con Karol Lucero.

"La última vez que hablé con él estuve en su casa, quería cerrar un ciclo con él", expresó.

Tras lo anterior, explicó cuál fue su apreciación sobre la personalidad del animador: "Comprobé que es la misma persona de siempre, muy pequeña de estatura, pero con un ego gigante. Nunca admite errores, él nunca se equivoca y a mí esa gente me cae demasiado mal".