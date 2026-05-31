Romántica y con botas altas rojas: Vanesa Borghi encanta a seguidores con su sesión de fotos

31 may. 2026 - 19:00 hrs.

Ya sea en redes sociales o en eventos públicos, Vanesa Borghi sabe cómo atraer las miradas con elegancia y audacia. En esta ocasión, la animadora volvió a deslumbrar con un look que usó en una sesión de fotos.

Las imágenes, que se tomó en un restaurante en Santiago, las compartió en su cuenta de Instagram. En ellas, mostró su faceta más fashionista con una llamativa combinación de colores.

Vanesa Borghi con look de botas altas rojas

En su publicación, Vanesa Borghi lleva un romántico vestido corto en tono camel con mangas largas abullonadas y un corsé integrado que resalta su figura con sutileza. Esta pieza la combinó con unas sofisticadas botas rojas altas en terciopelo.

Instagram @vanesaborghi

En cuanto a estilismo, la modelo dejó su pelo suelto en marcadas ondas, también optó por un maquillaje luminoso y una actitud segura que refuerza la vibra elegante y atrevida del conjunto.

"Amiga, te pasaste", "Es tu mejor versión Vane, te ves increíble", "Estupenda como siempre, "Impresionante look, Vane", resaltaron algunos de sus seguidores.

Instagram @vanesaborghi

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