Vanesa Borghi deslumbra a fans con "atómico" vestido en tonos cobrizos: "Sencillamente espectacular"

25 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Haciendo gala de su estilo personal, siempre llamativo, Vanesa Borghi deslumbró a sus seguidores al compartir unas fotos del look de alto impacto que lució en una reciente sesión de fotos.

Con una actitud segura y sofisticada, la modelo y conductora demostró una vez más su habilidad para transformar cada aparición en un momento icónico de moda.

Look "atómico" de Vanesa Borghi

"Comienzo la semana mostrándoles un look atómico con el que de seguro impactarás", escribió Vanesa Borghi en su cuenta de Instagram, donde publicó las fotos que sus seguidores elogiaron rápidamente.

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El look en cuestión consistió en un deslumbrante vestido largo, cubierto de lentejuelas en tonos cobrizos, con cuello cerrado y un espectacular escote en la espalda.

La prenda, ceñida y con corte trompeta, resaltó su figura y se adaptó con delicadeza a cada uno de sus movimientos. Su estilismo lo completó con el cabello suelto en ondas suaves y un maquillaje natural y luminoso.

"Un diamante"; "Te ves bonita con ese vestido café"; "Este look es sencillamente espectacular"; "Cada día más hermosa", fueron algunos de los halagos que recibió Vanesa en su publicación.

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