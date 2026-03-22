Vanesa Borghi dicta cátedra de estilo con un vestido de leopardo: ¿Cuánto cuesta este diseño?

22 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El animal print es una de las tendencias de moda más vigentes en el 2026. Aunque algunos optan por usar estampados de cebra, vaca o venado, el leopardo se mantiene como un clásico atemporal y Vanesa Borghi lo sabe bien.

A través de su cuenta en Instagram, la modelo y presentadora compartió una serie de fotografías en las que luce un elegante y sensual vestido en animal print que no pasó desapercibido para nadie.

Valor del vestido de Vanesa Borghi

En las imágenes que publicó, Vanesa porta un ceñido diseño de manga larga y escote bandeja. La pieza resalta no solo por tener una falda midi con una abertura lateral, sino también por su llamativo estampado de leopardo.

Instagram @vanesaborghi

El diseño, de tela semitransparente y espalda abierta, pertenece a la colección de ropa de Camila Coelho y tiene un costo total de 198 dólares, lo que equivale a unos 180.000 pesos chilenos.

Para completar el look y verse como toda una diosa, Vanesa Borghi optó por llevar un maquillaje suave y dejar su cabello suelto, a medio lado y en ondas naturales.

"Podría ser la Tigresa del Oriente, pero no, soy yo", escribió con humor en su publicación, donde también agradeció a sus estilistas por hacerla lucir impecable.

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