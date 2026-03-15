"Sí o sí hay que arreglárselas": La solución de Vanesa Borghi para salir con sus dos bebés sin ayuda

15 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Vanesa Borghi vive y disfruta con intensidad cada momento de ser madre, incluso en los días más desafiantes, cuando debe salir sola a realizar trámites o dar un simple paseo con sus pequeños Teo y Alma.

A través de sus historias en Instagram, la argentina nacionalizada chilena compartió cómo logra manejarse con ambos bebés, frutos de su relación con Carlos Garcés, sin perder la energía ni la calma.

Solución de Vanesa Borghi para salir con sus hijos

"Cuando uno tiene dos bebés, sí o sí se la tiene que arreglar para salir con los dos y también disfrutarlos", relató la modelo y presentadora en su registro, donde se la ve llevar a su hijo Teo en un moderno triciclo plegable, ajustado en modo empuje.

Instagram @vanesaborghi

Luego, enfoca cómo lleva a la pequeña Alma en brazos, dentro de una mochila ergonómica que adquirió. "Me ha funcionado muchísimo... Yo me la pongo casi que armada y, después, simplemente la ajusto", explicó.

De esta manera, Vanesa demuestra que la maternaidad, aunque puede ser desafiante, tiene trucos que la hacen mucho más simple y la llenan de ternura.

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