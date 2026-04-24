Giro en el conflicto entre Marité Matus y Camilo Huerta: Ahora buscan acuerdo en su divorcio

24 abr. 2026 - 13:50 hrs.

Marité Matus presentó una demanda de divorcio culposo contra Camilo Huerta, cuya primera audiencia estaba pautada para la mañana del jueves.

En el juzgado no se presentaron pruebas, como las capturas que tomó la influencer de un chat entre su expareja y Trinidad Neira, hija de Pamela Díaz. En cambio, la sesión se suspendió tras dar un giro inesperado.

El giro en el proceso de divorcio de Marité Matus y Camilo Huerta

Un reporte de Las Últimas Noticias (LUN) señala que Marité Matus y los abogados de ambas partes se conectaron vía Zoom con el 1° Juzgado de Familia de Santiago la mañana del jueves.

Instagram @camilohuerta

Sin embargo, siguiendo la propuesta del juez, tanto su abogado, Klaus Dreckmann, como Rodrigo Núñez, representante de Camilo Huerta, se retiraron de la sala virtual para buscar una salida diferente al divorcio culposo.

Ahora el proceso podría cambiar a un divorcio de común acuerdo, pero deberán esperar al menos hasta el 13 de mayo para sellar la negociación. En esa fecha se cumple un año de la separacion, lapso mínimo requerido para este tipo de procedimiento legal.

"Preferimos suspender para explorar bases de acuerdos, pero no hay ningún tipo de acuerdo aún. No hay fecha, tampoco bases de negociación, es todo muy inicial", declaró Dreckmann.

LUN consultó a la abogada experta en familia Catalina Toledo, quien explicó la diferencia entre los dos formatos. El divorcio culposo es más complicado e "implica probar faltas de infidelidad, abandono o maltrato". Un divorcio de común acuerdo "es la vía más rápida y sencilla" cuando no hay hijos ni propiedades en común.

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