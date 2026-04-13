"Pude decirle las cosas a la cara": Hermano de Marité Matus detalla enfrentamiento público con Camilo Huerta

13 abr. 2026 - 13:05 hrs.

Las desavenencias entre Camilo Huerta y Marité Matus tuvieron un nuevo capítulo, esta vez protagonizado por el modelo y su excuñado.

El pasado miércoles, cerca de las 13:00 en el conocido restaurante Eladio en La Reina, Felipe Matus se encontraba en el local. Momentos después, Huerta también entró, desatando una breve pero fuerte discusión entre ambos.

El encontrón entre Camilo Huerta y el hermano de Marité Matus

En conversación con LUN, Matus señaló que "me senté y al rato apareció él. Se hizo notar cuando llegó, hablando fuerte, saludando a los mozos. Venía con su abogado. Se sentó en el otro extremo del salón. Me hice el loco, consciente de que ese no era el momento ni el lugar para hablar. Que hay cosas que se guardan para cuando toca. Pero Huerta no tuvo el mismo criterio".

Instagram de @pipe_matus.cespedes

"De repente él se paró y caminó entre medio de las mesas. Se acercó y me dijo 'sabía que algún día nos íbamos a encontrar'. Fueron 45 segundos. Le dije de todo. Primero, que cómo dormía tranquilo en las noches. Que cuándo le iba a devolver a mi hermana lo que le debe. Que era un sinvergüenza", agregó.

La situación habría causado desconcierto a los comensales y trabajadores del local. De acuerdo a Matus, "estaban todos callados. Más encima, el lugar estaba lleno, si era a la hora de almuerzo. Esto fue muy fortuito. (Huerta) se fue a sentar a su mesa. Yo le pedí disculpas a la gente y a los meseros. Me senté también y pedí mi comida".

"No pasó nada más, pero igual ese encuentro me dejó con una sensación de alivio porque pude decirle las cosas a la cara, aunque en otro lugar no sé qué hubiera pasado", cerró.

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