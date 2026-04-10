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En medio de conflicto con Trini Neira y Camilo Huerta: El potente mensaje de apoyo de Vidal a Marité Matus Instagram

En medio de conflicto con Trini Neira y Camilo Huerta: El potente mensaje de apoyo de Vidal a Marité Matus

  • Por Sebastián Paillafil

Arturo Vidal sorprendió en redes sociales al compartir un potente mensaje en respaldo de su exesposa y madre de sus tres hijos, Marité Matus.

La empresaria se encuentra envuelta en un escándalo de grandes proporciones luego que acusara a Camilo Huerta de haberle sido infiel con Trini Neira, hija de Pamela Díaz.

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Sus dichos provocaron reacciones inmediatas, entre ellas una querella en su contra que podría incluso llevarla a la cárcel.

Instagram @mariteematus

Si bien se encuentran separados hace ya varios años y cada uno hizo su vida aparte, Vidal y Matus mantienen una muy buena relación.

Vidal sorprende con mensaje en apoyo a Marité Matus

En ese contexto, el futbolista de Colo-Colo no quedó ajeno a la polémica que envuelve a la empresaria y decidió "prestarle ropa".

Haciendo uso de sus historias de Instagram, el "King" compartió una postal donde aparece junto a Marité con un arco de fútbol de fondo y árboles.

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"La familia es lo primero y se defiende a muerte", escribió quien fuese bicampeón de América con La Roja, como signo de apoyo a su exesposa.

Acto seguido, la propia Marité Matus reposteó la imagen y escribió sobre ella: "Gracias King".

Instagram @mariteematus

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