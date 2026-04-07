"Me imaginan presa": La irónica reacción de Marité Matus tras querella de Trini Neira y Camilo Huerta

07 abr. 2026 - 16:00 hrs.

Las últimas semanas, el conflicto entre Camilo Huerta, Trini Neira y Marité Matus se ha tomado los portales de noticias. Todo partió con una acusación de un supuesto affaire entre la hija de Pamela Díaz y el exYingo, mientras él aún estaba casado.

En ese contexto, Trini y Camilo unieron fuerzas para presentar una querella por injurias en contra de Matus y Gissella Gallardo.

Por si fuera poco, Marité planeaba introducir una demanda de divorcio culposo en contra de su expareja, en la que consideraba presentar como pruebas los supuestos chats subidos de tono entre la joven influencer y Huerta.

Instagram @mariteematus

La acción judicial presentada por Trinidad y Camilo contempla la posibilidad de presidio menor para la exesposa de Arturo Vidal, lo que hizo que reaccionara en redes sociales.

Marité Matus reacciona con ironía tras querella

A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió una imagen generada con inteligencia artificial donde aparece vistiendo un overol naranja y tras las rejas de una habitación de lujo.

"Todos me imaginan presa y mal, yo me imagino presa, pero VIP", escribió sobre el registro.

Instagram @mariteematus

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