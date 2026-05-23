La nombró como la flor favorita de su mamá: Tita Ureta anunció el nacimiento de su hija con Spiro Razis

23 may. 2026 - 18:00 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Tita Ureta anunció el nacimiento de su primera hija con Spiro Razis y publicó tiernas fotos.

La animadora de múltiples programas de Mega mostró una pequeña parte del rostro y la manito de su hija en un post en la red social donde cuenta con más de 800 mil seguidores.

"Hola, Cala Razis Ureta. Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida. No me canso de mirarte. Nos viniste a llenar de un amor infinito que no conocía", comenzó escribiendo.

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La emoción de Tita Ureta

Tras lo anterior, Tita Ureta reveló la especial fecha en la que llegó Cala: "Naciste un 21 de mayo, en el mes del mar. Sentí como si ya nos conociéramos; todo es nuevo, todo me sorprende. Me llenas de dulzura y paz. Salió todo súper y ella está sanita".

Finalmente, la comunicadora destacó los mensajes que ha recibido durante estos días: "Gracias por dejarme ser tu mamá y a ustedes por sus mensajes de amor, preocupación y cariño. Desde ahora somos tres".

La publicación se llenó rápidamente de likes y comentarios de parte de sus seguidores y famosos, felicitándola por el comienzo de esta nueva etapa.

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