Ignacia Antonia revela el retoque estético que forma parte de su pasado: "Mi mamá se enojó"
Los procedimientos estéticos son cada vez más comunes y, entre los más populares, destacan el relleno de labios, el bótox y los tratamientos con láser. Ignacia Antonia reconoció que, en el pasado, también pasó por uno de estos retoques.
Así lo contó la joven mamá en sus historias de Instagram, donde respondió la pregunta que recibió de uno de sus seguidores: "¿Te has inyectado los labios?".
El retoque estético de Ignacia Antonia
En su registro, la influencer compartió una foto sonriente. Allí, respondió de manera directa: "En 2021 me inyecté muyyy poquito".Ir a la siguiente nota
Aunque no profundizó en cómo fue su experiencia ni qué tipo de inyección fue la que se realizó, Ignacia añadió una confesión bastante única: "Mi mamá se enojó, así que no lo volví a hacer".
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