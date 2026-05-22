Ignacia Antonia revela si es que planea tener más hijos: "Si me preguntan en este momento..."

22 may. 2026 - 14:00 hrs.

Ignacia Antonia respondió a sus seguidores de Instagram algunas preguntas sobre su maternidad, una experiencia que comparte en sus redes día a día.

La influencer y su pareja, el cantante urbano AK4:20, se convirtieron en padres el pasado 15 de diciembre, cuando llegó a sus vidas la pequeña Amelia.

Aunque evita mostrar el rostro de su hija, suele compartir sus outfits y otros detalles de su crecimiento. En ese contexto, a la tiktoker le preguntaron si planea un nuevo embarazo.

¿Ignacia Antonia tendrá más hijos?

Uno de los seguidores de Ignacia Hernández quiso saber qué es lo más emocionante que ha experimentado durante su maternidad.

Instagram @ignaciaa_antonia

"Que me mire y sonría, que me toque la carita, que suelte carcajadas, cuando aprende a hacer cosas", contestó, en referencia a distintos momentos de su hija.

Sin embargo, la creadora de contenidos reconoció que ser mamá no es una tarea fácil. Así lo dio a entender cuando otro internauta escribió: "¿Quieres tener más hijos más adelante".

"Si me preguntan en este momento, no me siento capaz de tener más hijos. Pregúntenme en unos años más", confesó Ignacia Antonia.

Instagram @ignaciaa_antonia

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