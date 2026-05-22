Angélica Sepúlveda arremete contra Pamela Leiva recordando el pasado entre ambas: "Se victimiza y llora"

22 may. 2026 - 14:30 hrs.

La relación entre Angélica Sepúlveda y Pamela Leiva nunca ha sido la mejor y eso es algo que conoce todo Chile desde hace muchos años.

Y es que su participación en un reality show nacional donde tuvieron un duro enfrentamiento por los insultos de Sepúlveda en contra de Leiva, se ha convertido en uno de los momentos más recordados por el espectador nacional.

De hecho, la propia Pamela ha usado este triste momento de su vida en sus rutinas de comedia. Sin embargo, ahora fue Angélica quien la volvió a repasar por un inesperado chiste que hizo la humorista.

Angélica Sepúlveda repasa a Pamela Leiva

Precisamente, todo ocurrió durante un programa de comedia donde Pamela dijo a Marlen Olivari: "Yo sé y todo Chile sabe que gracias a ti muchos feos lograron perder la virginidad. Porque todos vimos que tú te casaste con el peluche".

Este chiste fue en alusión a Roberto Dueñas, a quien le dicen "peluche" y con quien Marlen estuvo casado durante algunos años.

Según consignó La Cuarta, Sepúlveda dijo "dejaré esto por aquí, porque muchos me han etiquetado haciendo referencia al lenguaje incoherente, burlesco y ofensivo que hace la señora Leiva del cuerpo de otra persona".

"A mí no me sorprende en lo absoluto, pues es su real cara, pero cuando una le responde y enfrenta, como lo hice en 1810, se victimiza y llora. El lobo siempre será el malo si Caperucita sigue contando la historia", cerró la "Fierecilla de Yungay".

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