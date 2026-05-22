Amistosos de Colombia EN VIVO: Cómo ver los partidos de junio en Chile

22 may. 2026 - 15:46 hrs.

¡La Selección Colombia vuelve a la cancha en junio y la transmisión oficial para Chile está aquí!

Este 1 y 7 de junio, sigue los partidos amistosos de la tricolor en vivo, en HD y en exclusiva a través del Plan Full de Mega Go.

¿Cómo ver los amistosos de Colombia en Mega Go?

Lleva la pasión del fútbol en tu bolsillo. Con tu cuenta activa en el Plan Full, disfrutas del partido donde estés:

Señal en vivo y en Full HD.

Compatible con Smart TV, celular, tablet y computador.

Transmisión 100% oficial.

Fixture de los Partidos

Lunes 1 de junio desde las 18:30 horas: Colombia vs. Costa Rica

Domingo 7 de junio desde las 18:30 horas: Colombia vs. Jordania

Para ver los partidos de junio de la Selección de Colombia, debes crear una cuenta en Mega Go y suscribirte al Plan Full siguiendo estos pasos.

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