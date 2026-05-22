El tierno regalo de Vidal a su hijo menor: Este es el nuevo integrante de la familia de Marité Matus

22 may. 2026 - 15:10 hrs.

Marité Matus sorprendió en redes sociales al presentar al nuevo integrante de su hogar: un cachorro que llegó como regalo adelantado de cumpleaños para Emiliano, detalle especial que su exesposo Arturo Vidal quiso dedicarle a su hijo menor.

A través de sus historias de Instagram, la influencer reveló al tierno y cariñoso compañero que la acompañará a ella y a sus hijos durante los próximos años.

El nuevo miembro en el hogar de Marité Matus

“Bienvenido, Pirlo”, escribió Marité en su registro, un video donde muestra a un adorable cachorro de pastor alemán jugando con un peluche y explorando su nuevo hogar con curiosidad. El nombre que el pequeño eligió es un homenaje al exfutbolista Andrea Pirlo.

Instagram @mariteematus

A esta raza se la conoce por ser inteligente, sociable y fiel con quienes la rodean, cualidades que la convierten en una compañera ideal para convivir con niños y adaptarse al entorno familiar.

En un último y enternecedor registro, Marité compartió una foto de Emiliano, dormido junto al pequeño Pirlo en la cama. De esta manera, se selló el inicio de un vínculo lleno de ternura.

Por su parte, el jugador del Colo Colo publicó un video del emocionante momento en el que le entregó la mascota a su hijo, quien sonrió feliz al tomar al perrito en sus brazos.

"Bienvenido, Pirlo, a la familia. Te amo, hijo. ¡Feliz cumpleaños adelantado! Eligió buen nombre el Emi", escribió el deportista en su post, donde etiquetó al célebre exfutbolista italiano.

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