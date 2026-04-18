"Cómo pasa el tiempo": El romántico regalo de AK4:20 a Ignacia Antonia por los dos años desde su primera cita

18 abr. 2026 - 09:00 hrs.

La pareja de AK4:20 e Ignacia Antonia es una de las más queridas de la actualidad, y es que en cosa de poco tiempo han logrado conformar una linda familia.

Con el nacimiento de Amelia Ignacia, la hija de ambos, en diciembre del año pasado, la pareja dio un enorme salto hacia la proyección de formar una familia y pasar juntos mucho tiempo.

Por lo mismo, ambos se encargan de recordar todas las fechas importantes que los llevaron hasta donde se encuentran en la actualidad como pareja.

El regalo de AK4:20 a Ignacia Antonia

Precisamente, Ignacia fue quien compartió el tierno y ostentoso regalo que dio el cantante a la influencer, y es que este jueves 16 de abril se cumplían dos años de su primera cita.

"Ayer cumplimos 2 años del primer día que salimos", escribió la influencer sobre una fotografía en la que se ve a AK4:20 sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas, el que además venía con decoraciones de mariposas.

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Por su parte, AK4:20 reposteó la historia en su Instagram personal y lanzó una breve, pero potente reflexión: "2 años, cómo pasa el tiempo".

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