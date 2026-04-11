"Que Dios nos cuide": Ignacia Antonia festeja un aniversario más con AK4:20 y su nueva familia

11 abr. 2026 - 14:00 hrs.

La joven influencer Ignacia Antonia ha logrado formar una familia con el cantante urbano AK4:20, quien la ha acompañado durante bastante tiempo e incluso han dado un gran paso juntos.

Y es que ambos se convirtieron en padres de la pequeña Amelia Ignacia en diciembre del 2025, llenando de alegría a sus amigos, familiares y seguidores, quienes no dudaron en apoyar a la pareja en este nuevo proceso que iniciaban.

Por lo mismo, en medio de la paternidad, Ignacia y AK4:20 se dan un tiempo para recordar su relación, la que no han permitido que se quede atrás.

Ignacia Antonia celebra otro mes con AK4:20

Con un collage de fotos en redes sociales, Ignacia demostró lo mucho que han crecido juntos y cómo, poco a poco, han construido un núcleo familiar único y que ahora se complementa a la perfección con Amelia Ignacia.

"Que el amor y el respeto siempre estén presentes en nuestra casa, que Dios nos cuide y nos proteja todos los días para seguir construyendo esta linda familia. Te amo mucho", expresó Ignacia Antonia.

Enseguida, la joven influencer recalcó que este 10 de abril del 2026 están cumpliendo un año y nueve meses juntos.

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