"Se me cruzó otro gasto hormiga": Nano Calderón luce sus nuevas y extravagantes joyas

30 may. 2026 - 18:00 hrs.

En las últimas semanas, la vida de Nano Calderón ha cambiado en algunos aspectos. Antes al hijo de Raquel Argandoña se le solía ver en su cotidianidad con quien fuera su polola, Rebeca Naranjo.

Ahora, cuando se presume que tiene una nueva pareja, aparece más en redes sociales con sus amigos en fiestas y viajes. Pero algo que sigue igual es su gusto por los lujos, los autos y las marcas de moda.

Las nuevas joyas de Nano Calderón

El pasado 22 de mayo, Nano Calderón celebró su cumpleaños número 29 y, tras varios días de festejo, compartió en sus historias uno de los gustos que se dio.

"Se me cruzó otro gasto hormiga", escribió el influencer sobre la imagen de una serie de extravagantes joyas en sus respectivos estuches.

Luego publicó otra postal donde luce las alhajas doradas en sus manos: gruesos anillos con figuras como calaveras, medusas y cocodrilos, y enormes pulseras de eslabones.

Al parecer le encantaron las prendas, pues días después las ostentó mientras estaba al volante de su camioneta Raptor.

Instagram @nanocalderon97

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